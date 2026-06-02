Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito la Calabria, provocando un forte boato che ha svegliato i residenti durante la notte. A seguito del sisma, alcuni quartieri di Reggio Calabria sono rimasti senza corrente elettrica. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi, ma il blackout ha interessato diverse zone della città. Le autorità stanno verificando le condizioni degli impianti e delle infrastrutture nel territorio colpito.

? Domande chiave Cosa ha causato il boato che ha svegliato i cittadini?. Quali quartieri di Reggio Calabria sono rimasti al buio?. Come influisce la profondità di 250 km sull'impatto del sisma?. Dove si concentreranno i controlli della Protezione Civile nelle prossime ore?.? In Breve Sisma registrato alle 00:12 del 02 giugno 2026 a 250 km di profondità.. Blackout elettrici colpiti quartieri di Reggio Calabria, in particolare la zona Gebbione.. L'epicentro è stato localizzato a largo di Paola con magnitudo 6.2.. Protezione Civile e Vigili del Fuoco monitorano segnalazioni e stabilità infrastrutture.. Un sisma di magnitudo 6.2 scuote la Calabria alle 00:12: blackout e paura tra i residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Terremoto 6.2 in Calabria: boato notturno e blackout a Reggio

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