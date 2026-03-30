All'alba, la provincia di Reggio Calabria e Messina sono state interessate da un terremoto di magnitudo 3.1. L'evento sismico si è verificato nello Stretto, con l'epicentro localizzato in prossimità delle due aree. Non sono state segnalate, al momento, danni a persone o strutture. La protezione civile sta monitorando la situazione e le autorità hanno invitato alla massima attenzione.

Terremoto nello Stretto, tra Reggio Calabria e Messina. Alle ore 5:59 del mattino, una scossa di magnitudo 3.1 ha svegliato la provincia di Reggio Calabria, in particolare San Roberto. L’epicentro, segnalato dalla Sala sismica INGV-Roma, è stato localizzato sulla Costa Viola tra Scilla, Favazzina e Solano Superiore. La scossa, moderata nell’intensità, non ha causato danni a cose o persone, ma ha svegliato molti residenti che per precauzione sono scesi in strada. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto a Reggio Calabria e Messina, registrata una magnitudo di 3.1 all'alba: paura nello Stretto

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All'alba

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All'alba, epicentro in mare

TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

Aggiornamenti e notizie su Reggio Calabria

Temi più discussi: Terremoto al largo delle Eolie, due scosse di magnitudo 4.6 e 4.3: avvertite anche a Palermo, Messina e Reggio Calabria; Terremoto nella notte: forte scossa avvertita a Reggio Calabria; Brusco risveglio tra Calabria e Sicilia, terremoto scuote Reggio e Messina | DATI e MAPPE; Terremoto nel mar Tirreno meridionale e Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria.

Scossa di terremoto avvertita nello Stretto: paura tra Reggio Calabria e MessinaUna scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nelle prime ore del mattino tra Reggio Calabria e Messina. Il sisma si è verificato alle ore 5:59, con una magnitudo di 3.1. L’epicentro è stato lo ... strettoweb.com

Terremoto in Calabria, la scossa di magnitudo 3.1(Adnkronos) - Terremoto oggi lunedì 30 marzo in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata a 4 chilometria Nord-est di San Roberto in provincia di ... vicenzareport.it

Terremoto in provincia di Reggio Calabria, in Calabria, a Solano. Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook

#Terremoto in provincia di #Reggio #Calabria, in #Calabria, a #Solano. #Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli x.com