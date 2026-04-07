Martedì 7 aprile 2026 alle 13:46, tra Mosorrofa e Cardeto, nelle colline di Reggio Calabria, si è verificato un terremoto di magnitudo 2.5. La scossa ha provocato un boato che ha suscitato allarme tra i residenti delle due località. Non si segnalano danni a persone o strutture. La zona è stata interessata da un movimento sismico di lieve entità, secondo le rilevazioni ufficiali.

Un sisma di magnitudo 2.5 ha colpito l’area tra Mosorrofa e Cardeto, nelle colline reggine, martedì 7 aprile 2026 alle ore 13:46. L’evento, avvertito anche a Messina, non ha causato danni materiali ma ha generato allarme tra i residenti a causa di un boato udibile durante la scossa. Il fenomeno sismico si è originato a una profondità di 15 chilometri. La percezione dell’evento è stata immediata si trovava nelle zone collinari di Reggio Calabria, dove il rumore sordo che ha accompagnato il movimento del terreno ha accentuato il senso di preoccupazione della popolazione locale. La fragilità geologica dello Stretto e la memoria storica. L’instabilità dell’area è dettata dalla complessa interazione tra la placca euroasiatica e quella africana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma Reggio Calabria: boato e allarme tra Mosorrofa e Cardeto

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