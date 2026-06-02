Terremoti in Emilia | doppia scossa a Meldola tra notte e mattino

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due scosse di terremoto si sono verificate tra notte e mattino a Meldola, in Emilia. La prima ha avuto una profondità di circa 10 km, la seconda di appena 3 km. La seconda scossa è stata più superficiale e più forte rispetto alla prima. Entrambe sono state registrate lungo segmenti di faglia attivi sotto il territorio. Nessun danno segnalato finora.

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? Punti chiave Perché la seconda scossa è avvenuta a una profondità così ridotta?. Quali segmenti di faglia si sono attivati sotto Meldola?. Come influisce la conformazione del terreno sulla percezione del sisma?. Cosa indicano i dati tecnici sulla stabilità dell'Appennino settentrionale?.? In Breve Prima scossa alle 01:51 a 22 km di profondità vicino a Meldola.. Seconda scossa alle 07:58 a soli 8 km di profondità vicino a Meldola.. Terzo evento sismico di magnitudo 2.3 registrato alle ore 07:59.. Storici terremoti distruttivi in Romagna tra gli anni 1916 e 1920.. Due scosse sismiche colpiscono l’area di Meldola: la terra trema tra la notte e il mattino in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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