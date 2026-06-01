Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 sono state registrate questa mattina nel Forlivese, con epicentro a Meldola. La prima scossa si è verificata alle 1.51 di notte, accompagnata da un boato, e molte persone l’hanno avvertita. La seconda si è verificata alle 8 del mattino. Non sono stati segnalati danni o feriti.

Meldola (Forlì), 1 giugno 2026 – È successo all’ 1.51 di questa notte: la terra ha tremato nel Forlivese e in molti l’hanno sentito. Poi una seconda scossa questa mattina alle 7.58. Entrambe le scosse di terremoto sono state di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola (Forlì-Cesena), la prima a una profondità di 22 km, la seconda di 8 km. Alle ore 8, si è poi verificata una terza scossa, ma più lieve (magnitudo di 2.3) sempre a Meldola. La prima scossa. La scossa è stata percepita tra Meldola, Predappio e Cusercoli. Ma anche in centro a Forlì c’è chi l’ha segnalata. Tra i commenti lasciati sui social, c’è chi scrive: “È stato orrendo e inquietante, una scossa sola, laterale, animali zitti”; “Udita una vibrazione all’esterno dell’abitazione associata a un leggero movimento del letto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi nel Forlivese: 2 scosse di 3.2 a Meldola. Boato nella notte, poi alle 8 del mattino

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