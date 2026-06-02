Andrea Colombo e Sofia Quirini hanno vinto il titolo italiano nella spada categoria Under 17 ai Campionati Italiani giovanili a Roma. La quinta giornata della competizione ha visto i due giovani schermidori conquistare il tricolore. La manifestazione continua con altri incontri e si conclude questa sera con le premiazioni.

La quinta giornata dei Campionati Italiani giovanili “Roma 2026” premia Andrea Colombo e Sofia Quirini, laureati campioni tricolori nella spada categoria Under 17. Alla Fiera di Roma, il torneo di spada maschile Under 17 si è concluso con la vittoria di Andrea Colombo del Club Scherma Legnano. L’assalto per l’oro contro Lorenzo Ippoliti del Club Scherma Roma è terminato sul punteggio di 15-14. Ippoliti ha annullato lo svantaggio iniziale agganciando il rivale sul quattordici pari, ma nel frangente decisivo il neo campione ha mostrato freddezza e ha piazzato la stoccata vincente. Ottengono la medaglia di bronzo Filippo Brignoli della Polisportiva Scherma Bergamo e Lorenzo Balelli del Circolo Schermistico Forlivese. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Scherma, Roma: Colombo e Quirini conquistano il tricolore nella spada Cadetti, gli highlights ed il programma di oggi

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