Il Club Sportivo Partenopeo ha conquistato l’oro nella spada femminile Under 20 e Under 14 durante l’ultimo evento regionale di scherma in Campania. La competizione ha visto molte squadre schierare i loro atleti nelle prove a squadre, chiudendo la stagione con questa vittoria. La gara si è svolta con diversi incontri tra le squadre partecipanti, terminati con il successo per il club campano.

Grande chiusura di stagione per la scherma campana, tornata in pedana per l’ultimo appuntamento dedicato alle prove a squadre Under 20 e Under 14 regionali. A brillare è stato il Club Sportivo Partenopeo, protagonista nella spada femminile con una prestigiosa vittoria conquistata da Alessandra Cotena, Marina Forziati, Paola Forziati ed Elisa Maisto. Un successo che conferma ancora una volta la qualità del vivaio della storica scuola di scherma diretta dall’olimpionico napoletano Sandro Cuomo, punto di riferimento della scherma italiana e internazionale. A guidare il team vincente è stata Marina Forziati, capitana della squadra e fresca vincitrice del titolo di Campionessa Italiana al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, disputato lo scorso weekend. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scherma Campania, trionfo del Club Sportivo Partenopeo: oro regionale nella spada femminile Under 20 e 14

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