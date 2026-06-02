La Festa delle rose a Terni riparte con dieci giorni di eventi sportivi e culturali nel quartiere Polymer. Durante la manifestazione si svolgeranno gare sportive, spettacoli e mostre. Verranno consegnati i premi Rosa d’Oro e Sentiero della bontà. La kermesse coinvolge associazioni locali e volontari, con iniziative aperte a tutta la comunità. La festa si svolge fino a domenica prossima, con attività quotidiane e momenti di aggregazione.

? Punti chiave Quali attività sportive e culturali animeranno il quartiere Polymer?. Chi riceverà i premi Rosa d’Oro e Sentiero della bontà?. Come può la parrocchia contrastare l'isolamento sociale dei residenti?. Cosa prevede il programma per i bambini e gli studenti?.? In Breve Programma dal 1 al 10 giugno con camminata motoria il 2 giugno. Giochi per bambini il 4 giugno e spettacolo del Mago Lino il 5 giugno. Teatro in vernacolo il 4 giugno e musica del gruppo Altoforno il 5 giugno. Premiazioni Rosa d'Oro e Sentiero della bontà mercoledì 10 giugno ore 21:30. La 39esima Festa delle rose riparte dalla parrocchia dell’Immacolata Concezione alla Polymer. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, riparte la Festa delle rose: 10 giorni tra sport e cultura

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