Red Fest 2026 a Bari | 10 giorni tra sport cultura e fiducia

Dal 15 al 24 marzo 2026 si svolgerà a Bari il Red Fest, un evento di dieci giorni dedicato a sport, cultura e incontri tra diverse comunità. Tra le attività previste ci sono esibizioni sportive, mostre e momenti di confronto pubblico. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e nazionali, con un programma che punta a favorire lo scambio tra generazioni e settori diversi. Un focus particolare sarà dedicato alle modalità con cui l’intelligenza artificiale sta influenzando l’educazione e la formazione dei giovani salesiani.

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? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale il percorso formativo dei giovani salesiani?. Quali attività coinvolgeranno le famiglie nel festival dell'educazione?. Chi sono i protagonisti della mostra fotografica Sguardi di Quartiere?. Come può lo sport ricostruire i legami sociali nel quartiere?.? In Breve Convegno con don Pascual Chavez il 16 maggio sulla formazione nell'era dell'IA.. Mostra fotografica Sguardi di Quartiere e incontro letterario Cocktail diVersi il 19 e 21 maggio.. Festival dell'Educazione il 22 maggio e torneo calcio il 23 maggio presso Don Bosco.. Messa di Pentecoste il 24 maggio e processione finale il 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Red Fest 2026 a Bari: 10 giorni tra sport, cultura e fiducia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Go From $0 to Wealth in 2026 Billionaire Habits + High Income Skills Sullo stesso argomento Taranto, al via EGO Food Fest: quattro giorni tra gusto, cultura e innovazioneTarantini Time QuotidianoHa preso il via a Taranto l’ottava edizione di EGO Food Fest, il progetto culturale che trasforma il patrimonio... Leggi anche: Torna la Maratona Bullismo 2026, due giorni tra testimonianze, sport e cultura Argomenti più discussi: Festival Cannes 2026, il red carpet della seconda serata. FOTO; Al Redentore il Red Fest 2026: dieci giorni tra educazione, cultura, sport e spiritualità; Red Fest 2026, il festival dedicato a fede, educazione, comunità, giovani e territorio; Cannes 2026, al via il Festival: il red carpet delle star. Figlia del compianto Paul Walker, la modella Meadow Walker al Festival di Cannes 2026 era sul red carpet per celebrare i 25 anni del film che consacrò suo papà x.com RED FEST 2026 Mi fido di te: una settimana di comunità, educazione e partecipazione al Redentore Salesiani Don Bosco di BariRED FEST 2026 Mi fido di te: una settimana di comunità, educazione e partecipazione al Redentore Salesiani Don Bosco di Bari ... ilikepuglia.it