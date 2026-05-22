Terni la festa di Santa Rita in città | tantissimi fedeli per la benedizione delle rose FOTO

Da ternitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, si è svolta la tradizionale festa di Santa Rita presso la chiesa di San Pietro, con numerosi fedeli presenti. Durante l’evento, si è tenuta la benedizione delle rose, un rito che si ripete ogni anno in questa occasione. La celebrazione ha attirato un’ampia partecipazione di cittadini, che hanno assistito alle varie fasi della manifestazione religiosa. Le immagini mostrano la grande affluenza e il momento della benedizione, con i fedeli che portano fiori tra le mani.

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Alla chiesa di San Pietro si rinnova la tradizionale festa di Santa Rita, assai venerata da tantissimi fedeli della città, con la benedizione delle rose. Alle 11 è stata celebrata una solenne Eucarestia presieduta da don Matteo Antonelli, amministratore diocesano, mentre nel pomeriggio, alle 18. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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