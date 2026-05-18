Ospedale Santa Maria | 3 milioni PNRR per nuovi posti letto a Terni

L'ospedale Santa Maria riceverà un finanziamento di 3 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato alla creazione di nuovi posti letto, con particolare attenzione a quelli subintensivi. L’obiettivo è ampliare la capacità di assistenza e migliorare la gestione dei pazienti ricoverati. Questa operazione prevede la riqualificazione di alcune aree e l’installazione di attrezzature specifiche per garantire una risposta più adeguata alle esigenze sanitarie del territorio. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della struttura ospedaliera.

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? Punti chiave Come cambierà l'assistenza con i nuovi posti letto subintensivi?. Quali impatti avrà l'investimento sulla gestione dei pazienti ternani?. Perché la Presidente ha rifiutato di confermare l'unificazione delle ASL?. Come verranno gestiti i fondi per la nuova struttura sanitaria?.? In Breve Apertura di sei nuovi posti letto per terapia subintensiva presso la palazzina ristrutturata.. Proietti punta sull'efficientamento della spesa per compensare i fondi sanitari insufficienti.. Strategia regionale orientata al rafforzamento dei presidi territoriali tramite nuove tecnologie.. Decisioni sull'unificazione delle aziende sanitarie rimandate alle analisi del piano regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Santa Maria: 3 milioni PNRR per nuovi posti letto a Terni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel Bellunese manca la neve: aperte solo 139 piste su 262 Sullo stesso argomento Pnrr sanità: 5,7 milioni per nuovi posti letto a CittàUn tavolo di confronto ha il direttore generale Emanuele Ciotti illustrare lo stato degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza... Ospedale Cittadella: 50 milioni per 250 posti letto entroUn investimento di quasi 50 milioni di euro sta ridisegnando la mappa sanitaria del territorio padovano, con il cantiere dell’ospedale di Cittadella... Chiusura mensa ospedale Santa Maria Goretti: Sindacato CLAS e UGL convocati presso la IX Commissione Lavoro della Regione Lazio. Per il Sindacato CLAS: l’occupazione deve essere garantita e và posta grande attenzione sulla tenuta reddituale dei lav x.com