Ospedale Santa Maria | 3 milioni PNRR per nuovi posti letto a Terni
L'ospedale Santa Maria riceverà un finanziamento di 3 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato alla creazione di nuovi posti letto, con particolare attenzione a quelli subintensivi. L’obiettivo è ampliare la capacità di assistenza e migliorare la gestione dei pazienti ricoverati. Questa operazione prevede la riqualificazione di alcune aree e l’installazione di attrezzature specifiche per garantire una risposta più adeguata alle esigenze sanitarie del territorio. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della struttura ospedaliera.
? Punti chiave Come cambierà l'assistenza con i nuovi posti letto subintensivi?. Quali impatti avrà l'investimento sulla gestione dei pazienti ternani?. Perché la Presidente ha rifiutato di confermare l'unificazione delle ASL?. Come verranno gestiti i fondi per la nuova struttura sanitaria?.? In Breve Apertura di sei nuovi posti letto per terapia subintensiva presso la palazzina ristrutturata.. Proietti punta sull'efficientamento della spesa per compensare i fondi sanitari insufficienti.. Strategia regionale orientata al rafforzamento dei presidi territoriali tramite nuove tecnologie.. Decisioni sull'unificazione delle aziende sanitarie rimandate alle analisi del piano regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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