Terni celebra l’80° anniversario della Repubblica Italiana tra memoria musica e riconoscimenti al merito
A Terni si sono svolte le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, con eventi che hanno coinvolto la comunità. La giornata è stata dedicata a momenti di memoria, musica e premiazioni di persone che si sono distinte in vari settori. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e associazioni locali. Le attività si sono svolte nel rispetto delle tradizioni, con un programma che ha incluso interventi pubblici, esibizioni e cerimonie ufficiali.
Una giornata intensa e partecipata ha caratterizzato a Terni le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Le iniziative del 2 giugno hanno coinvolto istituzioni, forze armate, associazioni e cittadini in un programma che ha unito il ricordo dei valori fondanti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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