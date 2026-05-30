Isernia celebra gli 80 anni della Repubblica | tra memoria e musica
A Isernia si svolgerà una cerimonia per celebrare gli 80 anni della Repubblica, con eventi dedicati alle famiglie e alle Forze dell'Ordine. Durante l'iniziativa, saranno coinvolti mezzi delle forze di sicurezza e verranno consegnate onorificenze presso il Seminario Vescovile. La giornata include anche momenti musicali e di memoria, con l’obiettivo di ricordare e celebrare questa ricorrenza.
? Domande chiave Quali attività coinvolgeranno le famiglie tra i mezzi delle Forze dell'Ordine?. Chi riceverà le onorificenze al Seminario Vescovile durante la cerimonia?. Come si collegheranno le piazze locali al Quirinale durante la serata?. Dove si sposterà la celebrazione dopo i momenti istituzionali in piazza?.? In Breve Ore 10 al Monumento ai Caduti con esposizione mezzi Forze dell'Ordine e soccorritori.. Interventi della Consulta Provinciale Studentesca e artisti del Teatro Italo Argentino di Agnone.. Consegna onorificenze Ordine al Merito della Italiana presso l'ex Seminario Vescovile.. Ore 20 in Piazza Celestino V con coro Castelpetroso e ensemble I Galanti Perosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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