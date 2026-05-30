Isernia celebra gli 80 anni della Repubblica | tra memoria e musica

Notizia in breve

A Isernia si svolgerà una cerimonia per celebrare gli 80 anni della Repubblica, con eventi dedicati alle famiglie e alle Forze dell'Ordine. Durante l'iniziativa, saranno coinvolti mezzi delle forze di sicurezza e verranno consegnate onorificenze presso il Seminario Vescovile. La giornata include anche momenti musicali e di memoria, con l’obiettivo di ricordare e celebrare questa ricorrenza.