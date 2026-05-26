Cesena celebra gli 80 anni della Repubblica italiana tra musica e visite guidate | tutto il programma di eventi

Notizia in breve

A Cesena, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, si svolgono due giorni di eventi con musica e visite guidate. La manifestazione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Amministrazione comunale. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con iniziative pensate per coinvolgere la comunità, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento sulla storia repubblicana.