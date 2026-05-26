Cesena celebra gli 80 anni della Repubblica italiana tra musica e visite guidate | tutto il programma di eventi

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Cesena, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, si svolgono due giorni di eventi con musica e visite guidate. La manifestazione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Amministrazione comunale. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con iniziative pensate per coinvolgere la comunità, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento sulla storia repubblicana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena propongono alla città una due giorni di iniziative pensate per celebrare insieme questa importante ricorrenza.Il primo appuntamento è in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ravenna celebra gli 80 anni della Repubblica italiana: ecco il programma di iniziativeA Ravenna, sono in programma diverse iniziative per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana.

Martina Franca celebra gli 80 anni della Repubblica tra scuole, storia e musicaMartina Franca festeggia gli 80 anni della Repubblica Italiana con una serie di eventi.

Temi più discussi: Cesena celebra la Festa della Repubblica con una visita straordinaria a palazzo Albornoz; Vicenza celebra gli 80 anni della Repubblica: mostre, incontri e un omaggio a De Gasperi; Meldola celebra la Repubblica: tre eventi tra storia, cinema e memoria per gli 80 anni del voto alle donne; CNA Ravenna celebra gli 80 anni del voto alle donne con Francesca Schianchi e Laura Orlandini.

Sisal celebra gli 80 anni della Schedina, icona dello sportIl 5 maggio Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato la storia dello sport e della cultura popolare italiana. Nata nel 1946, ... ansa.it

Totocalcio, Sisal celebra gli 80 anni della schedinaRoma, 4 mag. (Adnkronos) - Domani, 5 maggio, Sisal celebra gli 80 anni della Schedina Sisal, conosciuta poi come Totocalcio, uno dei giochi che più hanno segnato la storia dello sport e della cultura ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web