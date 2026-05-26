Cesena celebra gli 80 anni della Repubblica italiana tra musica e visite guidate | tutto il programma di eventi
A Cesena, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, si svolgono due giorni di eventi con musica e visite guidate. La manifestazione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Amministrazione comunale. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con iniziative pensate per coinvolgere la comunità, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento sulla storia repubblicana.
In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena propongono alla città una due giorni di iniziative pensate per celebrare insieme questa importante ricorrenza.Il primo appuntamento è in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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