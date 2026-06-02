Terni alla Passeggiata via altri sette alberi | parco chiuso la mattina dal 3 al 5 giugno
Dal 3 al 5 giugno, il parco della Passeggiata a Terni sarà chiuso al pubblico di mattina. Durante questo periodo, gli operai effettueranno l’abbattimento di sette alberi all’interno dei giardini pubblici. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal dirigente comunale, che ha disposto la modifica temporanea degli orari di apertura del parco per permettere l’intervento.
Nuovo intervento sugli alberi all'interno dei giardini pubblici della Passeggiata di Terni. Con un'ordinanza firmata dal dirigente Federico Nannurelli, il Comune ha disposto la modifica temporanea degli orari di apertura del parco per consentire all'Afor di effettuare l'abbattimento di alcuni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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