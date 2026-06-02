Terni alla Passeggiata via altri sette alberi | parco chiuso la mattina dal 3 al 5 giugno

Notizia in breve

Dal 3 al 5 giugno, il parco della Passeggiata a Terni sarà chiuso al pubblico di mattina. Durante questo periodo, gli operai effettueranno l’abbattimento di sette alberi all’interno dei giardini pubblici. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal dirigente comunale, che ha disposto la modifica temporanea degli orari di apertura del parco per permettere l’intervento.