Decisa la riapertura di due comparti della pineta un altro resta chiuso dopo la caduta di altri alberi

Venerdì 1 maggio, i comparti 3 e 4 della pineta saranno riaperti al pubblico, mentre il comparto 2 resterà chiuso. La decisione è stata presa dopo che altri due alberi sono caduti nel comparto 2, che quindi rimarrà inaccessibile per motivi di sicurezza. La riapertura dei due comparti interessati è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno valutato le condizioni del verde pubblico.

Venerdì 1 maggio verranno riaperti i comparti 3 e 4 della pineta, il 2 invece rimane chiuso dopo la caduta di altri due alberi.Vanno avanti gli accertamenti promossi dal Comune di Pescara all'interno della pineta dannunziana, scaturiti dalle piogge abbondanti delle scorse settimane che hanno reso.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Alberi caduti e terreni allagati: pineta San Francesco chiusa, verso la riapertura per Pasqua e PasquettaDopo l'intensa ondata di maltempo dei giorni scorsi, l'area verde resta chiusa anche oggi: i tecnici comunali stanno monitorando la situazione. Terreno ancora bagnato e nuove piogge: cadono altri due alberi, la Riserva dannunziana resta chiusaNelle ultime ore due alberi sono caduti nella riserva dannunziana e così, per ragioni di sicurezza, si è deciso di non riaprirla al pubblico fino a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pmi, via libera Toscana a riapertura 2 bandi a sostegno investimenti produttivi; Abruzzo: annunciata possibile riapertura Ponte Sente che collega Molise; Palazzetto dello sport di nuovo chiuso: polemica sulla riapertura del 2025; Usa-Iran, buone notizie ma molte incognite: l’accordo fragile invita alla prudenza. La proposta dell’Iran agli USA per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Petrolio ancora in crescita – La direttaIl ministro degli Esteri rianiano va a parlare con Putin. Prezzo del petrolio in rialzo L'articolo La proposta dell’Iran agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz – La diretta proviene da Ope ... msn.com Stretto di Hormuz, la riapertura dopo la tregua: passate le prime naviNavi mercantili solcano il Golfo Persico in direzione dello Stretto di Hormuz, al largo ... msn.com #Under15Gold Al termine di una partita pazza, decisa dopo due tempi supplementari, la nostra Under 15 Gold supera Montesacro Roma con il punteggio di 67-64 e accede ai Quarti di Finale come prima forza del proprio girone #wearePCFfamily #CittàFut - facebook.com facebook