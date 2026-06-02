Terni adottato il nuovo Piano di Gestione Forestale | Tutela sicurezza e valorizzazione per quasi 3.900 ettari di boschi

Notizia in breve

Il Comune di Terni ha adottato il nuovo Piano di Gestione Forestale per il periodo 2024-2033. Il documento interessa circa 3.900 ettari di aree boschive comunali e stabilisce le linee guida per le attività di tutela, sicurezza e valorizzazione del patrimonio forestale. Il piano è stato approvato dall’amministrazione e definisce le strategie per il decennio successivo.