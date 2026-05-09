In Italia, negli ultimi giorni, sono stati registrati circa 340 incendi che hanno bruciato circa 3.900 ettari di boschi. Le fiamme hanno interessato vaste aree di vegetazione, causando danni significativi alla flora locale. In alcuni casi, gli incendi si sono estesi rapidamente, distruggendo 500 ettari in soli quattro giorni. Restano ancora da chiarire quali specie forestali siano più a rischio di estinzione a causa di questi eventi.

? Domande chiave Quali specie forestali rischiano l'estinzione dopo questi incendi?. Come hanno fatto le fiamme a distruggere 500 ettari in quattro giorni?. Perché il fuoco sta colpendo proprio i nuclei di biodiversità più densi?. Chi gestirà la rigenerazione naturale dei boschi di querce e conifere?.? In Breve 49% dei 3.900 ettari colpiti comprende superfici forestali tra gennaio e maggio 2026.. Tra 28 aprile e 2 maggio 500 ettari sono bruciati tra Pisa e Lucca.. Area di Capannori e San Giuliano Terme registra 200 ettari di conifere distrutti.. Media di due incendi al giorno colpisce ecosistemi di querce, sughera e lecceti.. Trecentoquaranta grandi incendi hanno devastato 3,9 mila ettari di vegetazione in Italia tra il primo gennaio e il 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto le fiamme: 340 incendi distruggono 3.900 ettari di boschi

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