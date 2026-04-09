Incendio Monte Epomeo Zabatta | Quasi 10 ettari di boschi interessati dalle fiamme

Nella giornata di oggi si è verificato un incendio sul Monte Epomeo, che ha interessato circa 92.200 metri quadrati di boschi. L’incendio ha coinvolto quasi 10 ettari di vegetazione dell’area, causando un vasto intervento da parte delle squadre di emergenza. Le fiamme sono state segnate nelle prime ore del pomeriggio e sono state domate nel corso della serata. Non risultano al momento danni a persone o strutture nelle vicinanze.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono 92.202 metri quadrati di vegetazione (pari a circa 10 ettari) coinvolti nell’incendio del Monte Epomeo a Ischia. Lo rende noto l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, guardando la mappa della perimetrazione, per complessivi 2.444 metri lineari, in un confronto con il competente Settore regionale che ha coordinato le operazioni di contrasto e spegnimento delle fiamme. “Un intervento tempestivo che, grazie ad un massiccio impiego di operatori e volontari formati da terra, ha consentito – ha detto l’assessora Zabatta – di contenere il fuoco già nel corso della notte, in assenza di luce operativa che consente l’utilizzo dei mezzi aerei, quando le fiamme hanno destato preoccupazione poiché hanno lambito alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio Monte Epomeo, Zabatta: “Quasi 10 ettari di boschi interessati dalle fiamme” Incendio sopra Laveno Mombello, focolai nella notte: oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiammeLaveno Mombello (Varese), 6 aprile 2026 – L’incendio che ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese, è sotto controllo. Leggi anche: Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: domato dai pompieri Temi più discussi: Brucia ancora il Monte Epomeo, tre famiglie evacuate; Non c'è pace per il monte Epomeo: nuovo incendio sull'isola d'Ischia; Ancora fiamme sul monte Epomeo: l'intervento della Protezione Civile; Ischia, ancora fiamme sull’Epomeo: nuovo incendio a Serrara Fontana. Brucia ancora il Monte Epomeo, tre famiglie evacuateNel comune di Serrara Fontana un incendio divampato nel pomeriggio ha lambito alcune abitazioni. Attivo il numero verde anti-roghi 800 23 25 25 ... rainews.it Ancora fiamme sul monte Epomeo: l'intervento della Protezione CivileSegnalati altri tre incendi: a Montoro, in provincia di Avellino, a Padula in provincia di Salerno e ad Agerola, sui Monti Lattari ... napolitoday.it Notte di paura a Ischia per l'incendio sul Monte Epomeo: "territorio devastato, distrutto" - facebook.com facebook #Cronaca Ischia. Incendio al Monte Epomeo. Massima allerta del Prefetto: emergenza conclusa x.com