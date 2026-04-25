Ternana all’asta | il futuro delle Fere passa dall’acquisto del ramo d’azienda sportivo Precedenti scenari e tempistiche

La Ternana Calcio si trova in procedura fallimentare e al momento il suo futuro dipende dalla vendita del ramo d’azienda sportivo. Le tempistiche sono strettamente legate alla possibilità di trasferire il titolo sportivo a una nuova società, consentendo così l’iscrizione al campionato di Serie C. Sono in corso valutazioni e processi giudiziari che potrebbero influenzare l’esito della vendita e il percorso di ripresa della squadra.

La Ternana Calcio è giudizialmente fallita e l’unica speranza di salvezza passa dall’acquisto del ramo d’azienda calcistico in tempi utili per veder attribuito il titolo sportivo alla nuova società e per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Questo è il quadro attuale delle Fere: una.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, due settimane cruciali per il futuro societario e in campo delle Fere: ufficiali le limitazioni per il derby Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ternana all'asta, il nodo degli ingaggi d'oro; Ternana, incubo fallimento: dalle valutazioni all’asta. Il ritorno di Mammarella e la penalizzazione ‘ridimensionata’; Fallimento Ternana: i curatori lavorano al valore dell'asta, Stadium rimette in moto il progetto e si scatena la bagarre della politica; Il club di 101 anni andrà all'asta, parte la corsa contro il tempo per salvarlo. Ternana all'asta, il nodo degli ingaggi d'oroLa Ternana, il suo ramo d'azienda sportivo e gli aspetti che ne andranno a stabilire il valore. Si lavora per mettere all'asta quel ramo perché qualcuno lo prenda e dia alla ... ilmessaggero.it Ternana, pista maltese ancora viva: Pileri al CdU rilancia Ci sono gruppi interessatiL’imprenditore Francesco Pileri, intervistato dal Corriere dell’Umbria, riapre alla possibilità di investimenti dall’estero per la Ternana: Ci sono contatti con fondi maltesi, ma prima ... ternananews.it Ternana Women incontra gli alunni delle classi terza, quarta e quinta del Plesso Garibaldi - facebook.com facebook Roma-Ternana si giocherà sabato 2 maggio alle ore 18:30 allo Stadio Tre Fontane. Daje Roma #ASRomaFemminile x.com