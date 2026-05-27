Ternana arriva L' UFFICIALITÀ della revoca dell' affiliazione dalla Figc e la decadenza dei tesseramenti | finisce la storia del club rossoverde
La Figc ha ufficializzato la revoca dell’affiliazione della Ternana Calcio 1925, annunciando anche la decadenza dei tesseramenti dei giocatori e del personale. La comunicazione, breve ma chiara, segna la fine del club rossoverde. La decisione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli o spiegazioni. La revoca dell’affiliazione e la decadenza dei tesseramenti sono immediatamente operative.
Arriva l'ufficialità della fine della Ternana calcio 1925, con nota tanto stringata quanto pesantissima della Figc. Il presidente federale ha infatti ufficializzato la revoca dell’affiliazione del club rossoverde dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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