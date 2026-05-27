Ternana arriva L' UFFICIALITÀ della revoca dell' affiliazione dalla Figc e la decadenza dei tesseramenti | finisce la storia del club rossoverde

Notizia in breve

La Figc ha ufficializzato la revoca dell’affiliazione della Ternana Calcio 1925, annunciando anche la decadenza dei tesseramenti dei giocatori e del personale. La comunicazione, breve ma chiara, segna la fine del club rossoverde. La decisione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli o spiegazioni. La revoca dell’affiliazione e la decadenza dei tesseramenti sono immediatamente operative.