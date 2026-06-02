Il Comitato dei tifosi della Ternana ha annunciato che si ritirerà se l'idea di gestione proposta dal presidente attuale verrà approvata. La squadra si sta preparando per riprendere le attività, ma deve rispettare scadenze precise per l’iscrizione ai campionati dilettantistici, siano di Serie D o di Eccellenza. La situazione interna al club rimane tesa e richiede una gestione rapida per rispettare le normative vigenti.

La piazza rossoverde prova a rimettersi in piedi. Deve farlo con estrema rapidità, tenuto conto delle rigide normative e dei tempi relativi all’iscrizione ai campionati dilettantistici (che sia Serie D o Eccellenza tale concetto non cambia). Ma una questione che sta emergendo in tutta la sua complessità, come mai accaduto nella centenaria storia delle Fere, è la divisione della tifoseria, o meglio ancora la frammentazione, che rischia di rendere ogni percorso più arduo. Sono emblematiche le tante e contrastanti reazioni apparse sui social, su quanto dichiarato a La Nazione, Carlo Taddei, presidente dell’associazione "La Ternana Siamo Noi". In particolare, ha generato opinioni, forti scambi di vedute e diatribe uno dei concetti espressi da Taddei, ovvero: "Ribadiamo che nessuno di noi vuole creare una doppia Ternana o dividere la piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana caos: il Comitato pronto a sfilarsi: "Se passa l’idea di Bandecchi, ci ritireremo"

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