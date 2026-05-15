Ternana dura presa di posizione della Curva Nord | La Ternana siamo noi Le ultime proprietà tutte complici del fallimento Bandecchi fuori dai progetti futuri

Nelle ultime ore, la Curva Nord della Ternana ha diffuso una dichiarazione in cui afferma che i tifosi rappresentano davvero la squadra e critica le passate proprietà, ritenendole complici del fallimento. La nota si conclude con la richiesta di allontanare l’attuale presidente, considerato fuori dai progetti futuri. Questa presa di posizione arriva in un momento di grande tensione all’interno del club, mentre si avvicinano decisioni importanti per il futuro della squadra.

In giorni e ore delicatissime in casa Ternana arriva la prima presa di posizione della Curva Nord, cuore pulsante del tifo rossoverde. Attraverso un lungo comunicato pubblicato sui propri canali social, i supporter delle Fere hanno voluto analizzare le responsabilità che hanno portato alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Derby dell'Umbria: il discorso dei tifosi della Curva Nord della Ternana nel pre-partita

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