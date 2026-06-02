Terapia CAR-T uomini e donne uguali nel diritto e nella speranza | il San Camillo-Forlanini onora la nascita della Repubblica Italiana

Notizia in breve

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, un ospedale pubblico laziale ha celebrato la nascita della nazione con un focus sulla terapia CAR-T. Questa tecnica di medicina genica, che utilizza le cellule del paziente per combattere il cancro, è diventata una realtà accessibile. L’evento ha ricordato come uomini e donne abbiano pari diritti e speranze di cura grazie a questa innovazione.