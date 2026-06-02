Terapia CAR-T uomini e donne uguali nel diritto e nella speranza | il San Camillo-Forlanini onora la nascita della Repubblica Italiana
In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, un ospedale pubblico laziale ha celebrato la nascita della nazione con un focus sulla terapia CAR-T. Questa tecnica di medicina genica, che utilizza le cellule del paziente per combattere il cancro, è diventata una realtà accessibile. L’evento ha ricordato come uomini e donne abbiano pari diritti e speranze di cura grazie a questa innovazione.
Oggi è il2 giugno 2026. Mentre le piazze si vestono del tricolore per celebrare gli80 anni della Repubblica Italiana, nata per garantire a ogni individuo la stessa dignità e il medesimo diritto alla vita, nei reparti di ematologia della Regione Laziosi combatte e si vince una battaglia che ridefinisce il concetto stesso di uguaglianza, trovando la sua massima espressione nellaterapia CAR-T(Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapies). Non c’è celebrazione più alta, per una Democrazia, che vedere i propri cittadini,uomini e donne senza distinzione alcuna, ricevere la cura più avanzata del pianeta a ‘un passo da casa’, protetti dal manto della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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