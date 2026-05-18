Repubblica 80 San Giovanni celebra la nascita della democrazia italiana

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottant’anni fa, in un giorno di metà ottobre, l’Italia ha vissuto un momento cruciale della sua storia. A San Giovanni, cittadina situata nel centro del paese, si sono svolti eventi ufficiali per ricordare la nascita della Repubblica e la fine della monarchia. La data segnò l’avvio di un nuovo assetto istituzionale e politico, che avrebbe portato a cambiamenti profondi nella vita del Paese. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, cittadini e testimoni di quegli anni.

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Ottant’anni fa l’Italia compiva uno dei passaggi più profondi e decisivi della sua storia contemporanea. Nel 1946, all’indomani della Liberazione e della fine della guerra, il Paese tornava finalmente alla democrazia e milioni di donne italiane entravano per la prima volta nella vita politica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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