A Teramo entra in vigore il Daspo urbano, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la sicurezza nelle piazze. La misura prevede l’allontanamento temporaneo di soggetti che arrecano disturbo o si comportano in modo scorretto nelle aree pubbliche più frequentate. Le autorità potranno identificare e intervenire, impedendo l’accesso a determinate zone per un periodo stabilito. La gestione delle piazze cambierà in base a queste nuove disposizioni, con l’obiettivo di preservare l’ordine pubblico.

? Domande chiave Come cambierà la gestione delle piazze con l'introduzione del Daspo?. Quali soggetti verranno allontanati dalle zone più sensibili di Teramo?. Perché il Sindaco accusa il governo di gestire male l'immigrazione?. In che modo le nuove norme influenzeranno la sicurezza quotidiana?.? In Breve Partecipazione degli assessori Ciapanna e Di Padova e del comandante Zaina.. Critica di D'Alberto al governo Meloni sulla gestione flussi migratori.. Richiesta di ripartizione territoriale degli immigrati per sostenere i sistemi locali.. Nuovi poteri alla Polizia Locale per intervenire nelle zone sensibili.. Nuove misure di decoro e sicurezza a Teramo: l’ordinanza del Sindaco punta sul Daspo urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, arriva il Daspo urbano: D’Alberto punta sul decoro

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