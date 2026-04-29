Fossacesia in Fiore 2026 il Comune punta su decoro urbano e partecipazione dei cittadini

Il Comune ha approvato ufficialmente il concorso “Fossacesia in Fiore 2026”, includendo il bando e l’avviso pubblico. La decisione mira a valorizzare il decoro urbano e coinvolgere i cittadini nel progetto. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e prevede la partecipazione di residenti e associazioni locali. La giunta ha definito le modalità per la partecipazione e i criteri di valutazione delle proposte.

La giunta comunale ha approvato l’istituzione del concorso “Fossacesia in Fiore 2026”, insieme al relativo bando e all’avviso pubblico. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dall’amministrazione comunale di Fossacesia per la cura del verde e la tutela ambientale, che negli ultimi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Cani e decoro urbano: la battaglia dei cittadini per il rispetto? Cosa sapere I cittadini Apelado, Jandic, Centamore, Gavina, Catana, Seferovic e Macchiavelli segnalano inciviltà urbana. Rifiuti e decoro urbano, nuove misure per migliorare il servizio e sostenere i cittadini più fragiliTra le novità: torna il ritiro nei cortili delle vie commerciali e mastelli da 20 litri (invece di 40) per chi ha più di 65 anni È in partenza un... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Parte il concorso Fossacesia in Fiore 2026; Fossacesia in Fiore 2026: il nuovo concorso per valorizzare territorio e decoro urbano; Impavida Ortona: sconfitta a Castellalto. Under 17 in finale regionale; Fossacesia si tinge di verde | nasce il concorso per abbellire la città. Fossacesia in Fiore 2026: il nuovo concorso per valorizzare territorio e decoro urbanoCoinvolti cittadini e attività nella cura di balconi, giardini e spazi visibili dalla pubblica via. Presto online il bando completo ... abruzzonews.eu FOSSACESIA, AL VIA L’ITER PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE La Giunta comunale di Fossacesia ha approvato l’atto di indirizzo che avvia la fase progettuale per la riqualificazione del Palazzo Municipale, sede centrale dell’attività a - facebook.com facebook Riparte la Sangritana: consegnati i lavori sulla tratta Ateleta–Castel di Sangro. 90 mln € per riportare il treno nel cuore dell’Appennino e ricongiungere costa e aree interne. Obiettivo: riattivare l’intero asse Fossacesia–Castel di Sangro. #Mobilità #sviluppo #t x.com