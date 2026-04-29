Fossacesia in Fiore 2026 il Comune punta su decoro urbano e partecipazione dei cittadini

Da chietitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha approvato ufficialmente il concorso “Fossacesia in Fiore 2026”, includendo il bando e l’avviso pubblico. La decisione mira a valorizzare il decoro urbano e coinvolgere i cittadini nel progetto. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e prevede la partecipazione di residenti e associazioni locali. La giunta ha definito le modalità per la partecipazione e i criteri di valutazione delle proposte.

La giunta comunale ha approvato l’istituzione del concorso “Fossacesia in Fiore 2026”, insieme al relativo bando e all’avviso pubblico. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dall’amministrazione comunale di Fossacesia per la cura del verde e la tutela ambientale, che negli ultimi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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