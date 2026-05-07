Elezioni a Fermo il Cdx spaccato punta su Leonardo Tosoni FdI | Decoro urbano e sicurezza le priorità

A Fermo, il centrodestra presenta un candidato unico per le prossime elezioni comunali, ma la coalizione non include Forza Italia. Il candidato scelto è un avvocato di 30 anni, rappresentante di Fratelli d'Italia, e le sue priorità sono il decoro urbano e la sicurezza. Le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio.

Avvocato, 30 anni, in quota Fratelli d'Italia, Leonardo Tosoni è il candidato del centrodestra a Fermo per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, ma alla sua coalizione manca Forza Italia. Il candidato sindaco a Fanpage.it: "Un'anomalia, ma abbiamo l'occasione di ricostruire il tessuto politico della città".🔗 Leggi su Fanpage.it

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