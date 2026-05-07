Prato sindacalista preso a calci e pugni

A Prato, questa mattina si è verificata un'aggressione nei confronti di un sindacalista davanti a un'azienda di via. Un video diffuso dai Sudd Cobas mostra l'uomo colpito con calci e pugni da alcuni uomini non identificati. La scena è stata registrata da testimoni e successivamente diffusa sui social media. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori e chiarire i motivi dell'episodio.

Prato, il video dei Sudd Cobas sull'aggressione avvenuta stamani davanti a un'azienda di via Galcianese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, sindacalista preso a calci e pugni Notizie correlate Marco Cillo, sindacalista milanese preso a pugni da un imprenditore: sciopero in BrtPer lunedì 23 febbraio è stata annunciata un’astensione dal lavoro per l’intera giornata dei driver Brt in Lombardia e del personale Brt spa Un... Minorenne preso a calci e pugni in piazza: denunciati 4 coetaneiSul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sapri, coordinati dal luogotenente Pietro Marino, che hanno avviato gli accertamenti per... Aggiornamenti e dibattiti Aggressione a un sindacalista: sciopero in corso e presidio in via Galcianese \ VIDEODalla vertenza sugli stipendi alla violenza: un sindacalista picchiato durante lo sciopero in via Galcianese. La protesta continua e la città è chiamata a partecipare al presidio serale ... firenzetoday.it Prato, sciopero alla stamperia per gli stipendi: il titolare aggredisce un sindacalistaÈ accaduto davati alla Stamperia Mix di via Galcianese. Lo sciopero, organizzato dai Sudd Cobas, per gli stipendi non pagati da marzo: «Il titolare ha aggredito il sindacalista Arturo Gambassi» ... corrierefiorentino.corriere.it