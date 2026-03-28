Qualche giorno fa a Merano un ragazzo di 16 anni è stato avvicinato da un gruppo di tre persone. Dopo essere stato preso a calci e pugni, gli sono stati sottratti cinque euro. L'aggressione è avvenuta in strada, lasciando il giovane in uno stato di paura. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare i responsabili.

Prima l’aggressione, poi il furto. Sono stati momenti di paura quelli di qualche giorno fa a Merano, dove un adolescente di 16 anni è stato avvicinato, aggredito e derubato da un ragazzo più grande accompagnato da due amici. Il giovanissimo stava passeggiando con un amico nei pressi del centro commerciale di Merano quando il trio – due 17enni e un 18enne – si è avvicinato a lui e lo ha costretto a raggiungere un luogo appartato limitrofo. Qui, uno dei due 17enni lo ha preso a calci e pugni per farsi consegnare dalla vittima un portafoglio: un bottino di cinque euro. Immediato l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno identificato tutti i presenti e perquisito l’aggressore, che aveva con sé una modica quantità di hashish. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Preso a calci e pugni per cinque euro: paura per un 16enne

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