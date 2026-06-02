Tenta di svaligiare un distributore nella notte minorenne denunciato per furto e violazione del Daspo

Un minorenne è stato denunciato per aver tentato di svaligiare un distributore automatico di un bar durante la notte. Si nascondeva dietro alcuni vasi per evitare le luci delle auto in transito mentre cercava di forzare e manomettere il distributore. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua identificazione e alla denuncia per furto e violazione del Daspo.

Si nascondeva dietro ad alcuni vasi per sfuggire ai fari delle automobili di passaggio, mentre cercava di forzare e manomettere il distributore automatico di un bar. Una mossa sospetta che non è sfuggita all'occhio attento di un cittadino, la cui pronta segnalazione ha permesso ai Carabinieri di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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