Due parcheggiatori abusivi fermati in viale Douhet Uno denunciato per violazione del Daspo urbano
La Polizia di Stato di Caserta ha fermato due persone nei pressi di viale Douhet, sospettate di svolgere attività di parcheggiatore abusivo. Durante i controlli, uno dei due è stato denunciato per aver violato il Daspo urbano, una misura di prevenzione che ne vieta la presenza in determinate aree. L’intervento si è svolto nel fine settimana, con le forze dell’ordine che hanno agito per contrastare questa forma di illecita attività nel quartiere.
Nel corso dello scorso weekend la Polizia di Stato di Caserta è intervenuta nei pressi di viale Douhet nei confronti di due presunti parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione del cosiddetto “Daspo urbano”.L’intervento è scattato a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Francesco Emilio Borrelli e i parcheggiatori abusivi fuori i Cavalli di Bronzo
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