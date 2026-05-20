Due parcheggiatori abusivi fermati in viale Douhet Uno denunciato per violazione del Daspo urbano

La Polizia di Stato di Caserta ha fermato due persone nei pressi di viale Douhet, sospettate di svolgere attività di parcheggiatore abusivo. Durante i controlli, uno dei due è stato denunciato per aver violato il Daspo urbano, una misura di prevenzione che ne vieta la presenza in determinate aree. L’intervento si è svolto nel fine settimana, con le forze dell’ordine che hanno agito per contrastare questa forma di illecita attività nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui