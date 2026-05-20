Fermati due parcheggiatori abusivi | uno denunciato per violazione del daspo urbano

La Polizia di Stato di Caserta ha fermato due persone sospettate di svolgere attività di parcheggiatore abusivo. Uno dei due è stato denunciato per aver violato il “daspo urbano”, una misura di prevenzione che vieta di esercitare questa attività in determinate aree. L'intervento è avvenuto durante un controllo di routine in un'area di sosta, dove sono stati identificati i sospetti e adottate le misure previste dalla legge per queste situazioni.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Caserta è intervenuta nei confronti di due presunti parcheggiatori abusivi, denunciando uno di essi per violazione della misura di prevenzione del cosiddetto “daspo urbano”. In particolare, a seguito della segnalazione di alcuni automobilisti circa la presenza di due soggetti intenti a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore su suolo pubblico nei pressi di viale Douhet, gli equipaggi delle Volanti hanno rintracciato e fermato i due uomini sul posto. Raccolte le testimonianze degli automobilisti in transito, gli operatori hanno contestato ai due soggetti la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per l’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore, con conseguente ostacolo alla libera fruizione delle aree urbane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fermati due parcheggiatori abusivi: uno denunciato per violazione del “daspo urbano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video francesco Emilio Borrelli Parcheggiatori abusivi violenti e pericolosi a Fuorigrotta Sullo stesso argomento Due parcheggiatori abusivi fermati in viale Douhet. Uno denunciato per violazione del Daspo urbanoNel corso dello scorso weekend la Polizia di Stato di Caserta è intervenuta nei pressi di viale Douhet nei confronti di due presunti parcheggiatori... Lotta a parcheggiatori e venditori abusivi: scattano i Daspo UrbaniLa Polizia di Stato, con gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Lorena... I parcheggiatori abusivi della Reggia cacciati da CASERTAChiaramente, il rischio che si ripresentino questo weekend c'è, ma sanno che la polizia potrebbe intervenire anche stavolta ... casertace.net Napoli, parcheggiatori abusivi nel mirino dei signori del racketDue episodi di cronaca, un potenziale filo conduttore. Il recente ferimento di Marco Vitiello di 48 anni, avvenuto domenica sera in vico Mondragone, potrebbe ... cronachedellacampania.it