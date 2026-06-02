Tenta di investire tre persone su una panchina a Civitacampomarano | erano amiche della ex moglie

Un uomo di 60 anni, marocchino, si trova in carcere a Campobasso. È accusato di aver tentato di investire con un veicolo tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano. Le vittime sono amiche dell'ex moglie dell’uomo. Non ci sono stati feriti gravi. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È in carcere a Campobasso un 60enne marocchino accusato di aver tentato di investire tre persone su una panchina a Civitacampomarano. Le vittime sono riuscite a spostarsi in tempo riportando solo lievi ferite. Il gesto sarebbe legato a dissidi personali con l’ex moglie dell’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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