Un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver tentato di investire tre persone su una panchina nel Campobassano. L'aggressione è avvenuta per motivi legati a rancori personali. Contestualmente, è stata eseguita una misura cautelare per tentato omicidio in relazione a un'aggressione con un'auto avvenuta a Civitacampomarano. Nessuno degli incidenti ha causato ferite gravi. Le autorità continuano le indagini sui fatti.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni dopo essere piombato con la sua auto contro tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso. Le vittime sono riuscite a evitare il peggio grazie alla prontezza di riflessi, riportando solo ferite lievi. La Procura della Repubblica di Larino ha escluso la matrice terroristica, concentrando le indagini su vecchi dissapori e motivi personali. Tenta di investire tre persone Il grave episodio si è verificato a Civitacampomarano, dove un sessantenne di origine marocchina ha diretto la propria vettura contro tre passanti che si trovavano su una panchina pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 60enne tenta di investire tre persone su una panchina nel Campobassano, arrestato un uomo: rancori personali

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Civitacampomarano, tenta di investire tre persone: arrestato 60enne marocchino - 02/06/2026

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