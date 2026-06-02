tennis stefanini saluta il roland garros

Un giocatore ha partecipato per la prima volta al Roland Garros, uno dei tornei di tennis più prestigiosi. Nel primo turno delle qualificazioni, ha vinto contro una rivale russa con un punteggio di 6-4, 7-5. Successivamente, il giocatore ha deciso di abbandonare la competizione.

Aveva esordito al Roland Garros, uno dei tornei di tennis più prestigiosi del mondo che non ha certo bisogno di presentazioni, regolando la russa Alina Charaeva nel primo turno delle qualificazioni con un netto 6-4, 7-5. L’avventura in terra francese di Lucrezia Stefanini si è tuttavia interrotta prima dell’approdo al tabellone principale: ad eliminare la tennista di Carmignano è stata la compagna di Nazionale Lucia Bronzetti, imponendosi per 6-4, 6-1. Poco male ad ogni modo, perchè la sportiva classe 1998 ha comunque diversi motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno, al netto di una punta di delusione per l’eliminazione. Innanzitutto, è attualmente la quarta miglior tennista d’Italia, alle spalle di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lisa Pigato (davanti a Bronzetti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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