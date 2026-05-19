Nel torneo di qualificazione femminile di Roland Garros 2026 si sono disputate diverse partite con esiti diversi. Due giocatrici italiane sono riuscite a conquistare la qualificazione, mentre una è stata eliminata. Nelle gare maschili, invece, c’è stato un risultato negativo per un tennista italiano. Domani si terrà un derby tra due azzurre, con una delle due che si contenderà un pass per il tabellone principale.

Due vittorie ed una sconfitta il bilancio giornaliero nelle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026. Ad accedere al secondo turno, dove si affronteranno anche, sono state Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti; mentre è uscita di scena Nuria Brancaccio. Stefanini ha superato la russa Anna Charaeva, numero 122 della classifica mondiale e testa di serie numero diciannove. La tennista toscana si è imposta con il punteggio di 6-4 7-5 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Una partita ricca di break, con l’azzurra che si è trovata indietro di un break sia nel primo sia nel secondo set. Soprattutto Charaeva era 5-4 nella seconda frazione, prima di subire la rimonta di Stefanini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, derby azzurro tra Stefanini e Bronzetti. Eliminata Brancaccio

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