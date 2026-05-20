A Parigi, tra i campi di terra rossa e il mormorio dei tornei in corso, si è conclusa una partita tra due tenniste italiane. La giocatrice ha battuto una avversaria proveniente da un altro paese in due set. Con questa vittoria si è assicurata un posto nel prossimo incontro, che la vedrà sfidare un'altra tennista italiana in un derby nazionale. La competizione si svolge nel quadro di un torneo che si tiene ogni anno in questa città, uno dei più prestigiosi del circuito internazionale.

Parigi ha quell’aria densa di maggio, la terra rossa che ti resta addosso e il brusio tiepido dei campi laterali. In questo clima, Lucia Bronzetti ha fatto valere nervi saldi e piedi leggeri: ha superato l’ostacolo Lepchenko e si è guadagnata un posto nella partita che accende la curiosità di tutti, il derby italiano con Lucrezia Stefanini. Un passaggio chiave verso il tabellone. La vittoria di Lucia Bronzetti su Varvara Lepchenko racconta più della semplice differenza di punteggio. Parla di esperienza e di gestione dei momenti. Lepchenko, mancina di lungo corso, ex top 20 WTA nel 2012, non è mai una cliente facile, specie quando il ritmo cala e i giochi diventano lunghi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Roland Garros 2026: Bronzetti vince su Lepchenko e si prepara per il derby italiano con Stefanini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olga Danilovic v Venus Williams Highlights | Australian Open 2026 First Round

Sullo stesso argomento

Roland Garros 2026, derby azzurro tra Stefanini e Bronzetti. Eliminata BrancaccioDue vittorie ed una sconfitta il bilancio giornaliero nelle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026.

Il Roland Garros 2026 in diretta esclusiva su HBO Max, discovery+ e EurosportDopo l’Australian Open, in arrivo la seconda prova del Grande Slam 2026: il Roland Garros è un’esclusiva di Warner Bros.

Roland Garros 2026, derby azzurro tra Stefanini e Bronzetti. Eliminata BrancaccioDue vittorie ed una sconfitta il bilancio giornaliero nelle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026. Ad accedere al secondo turno, dove si ... oasport.it

Jasmine Paolini al Roland Garros 2026 per ritrovare se stessaNel 2019 fu il suo primo torneo dello Slam giocato in tabellone principale. Quest'anno, all'ottava partecipazione consecutiva, Jasmine Paolini ha un gran ... oasport.it