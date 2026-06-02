Tennis Piazzano la B2 al quarto posto alla penultima di campionato

Notizia in breve

Nella sesta giornata del campionato nazionale a squadre di serie B2 maschile, il Tennis Piazzano ha ottenuto una vittoria significativa, che ha permesso alla squadra di salire al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i giocatori del club, contribuendo alla loro posizione attuale nel torneo. La gara si è svolta alla penultima giornata prima della conclusione della regular season.