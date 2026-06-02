Tennis Piazzano la B2 al quarto posto alla penultima di campionato
Nella sesta giornata del campionato nazionale a squadre di serie B2 maschile, il Tennis Piazzano ha ottenuto una vittoria significativa, che ha permesso alla squadra di salire al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i giocatori del club, contribuendo alla loro posizione attuale nel torneo. La gara si è svolta alla penultima giornata prima della conclusione della regular season.
Vittoria importantissima per i ragazzi del Club Piazzano nella sesta giornata del campionato nazionale a squadre di serie B2 maschile. Camposeo e compagni hanno infatti tratto vantaggio del fattore campo imponendosi a fine giornata per 4 a 2 sul Tennis Saronno. Il successo e gli altri risultati. 🔗 Leggi su Today.it
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IMPORTANTISSIMA VITTORIA DEL TENNIS PIAZZANO CONTRO SARONNO https://www.buongiornonovara.com/b2-maschile-tennis-piazzano-batte-il-tc-saronno/ facebook
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