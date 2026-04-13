Il tennis club Piazzano torna in campo | debutto nazionale in B2 e sfide di serie C a Novara
Il tennis club Piazzano riprende le attività domenica 19 aprile con le partite di campionato. Tre squadre del club prenderanno parte a competizioni diverse: un debutto in serie B2 a livello nazionale e altre sfide di serie C in programma a Novara. La ripresa delle gare coinvolge atleti che affronteranno incontri ufficiali in vari tornei, segnando il ritorno alle competizioni ufficiali dopo una pausa.
Domenica 19 aprile riprendono i campionati a squadre per il tennis club Piazzano, con tre formazioni impegnate tra tornei nazionali e regionali. Riflettori accesi soprattutto sulla squadra maschile di serie B2, che debutta nel campionato nazionale dopo la promozione della scorsa stagione.Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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