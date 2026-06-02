Tennis in corsia | lo sport per il benessere dei piccoli pazienti

Un progetto di tennis in corsia è stato avviato per aiutare i bambini ricoverati. Le attività si svolgono nelle corsie di Pediatria e Chirurgia, con la supervisione di personale specializzato. I bambini partecipano a sessioni di gioco che prevedono l’uso di racchette e palline, adattate alle loro condizioni. L’obiettivo è offrire momenti di svago e supporto durante il ricovero. La durata e la frequenza delle attività variano in base alle esigenze di ciascun paziente.

? Domande chiave Come cambia la giornata di un bambino ricoverato grazie al tennis?. Chi coordina le attività nelle corsie di Pediatria e Chirurgia?. Quali esercizi specifici vengono adattati alle condizioni di salute dei pazienti?. Perché questa collaborazione tra sport e medicina migliora il recupero clinico?.? In Breve Attività coordinate da Enrico Felici in Pediatria e Alessio Pini Prato in Chirurgia Pediatrica. Progetto Canottieri for Smiles gestito dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione DAIRI. Interventi mirati nei reparti dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Collaborazione tra Canottieri Casale e Azienda Ospedaliero-Universitaria per il quadrante Piemonte sud-orientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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