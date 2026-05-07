La visita speciale dei bagaj ai piccoli pazienti | sorpresa in corsia

Una delegazione del club di calcio del Monza ha fatto visita ai reparti pediatrici di un ospedale locale. La squadra era composta dal direttore sportivo, dall’allenatore e da alcuni giocatori. La visita si è svolta negli ultimi giorni, portando momenti di allegria e vicinanza ai bambini ricoverati. I giocatori e lo staff hanno incontrato i piccoli pazienti, portando loro regali e momenti di svago in corsia.

Una giornata speciale per bagaj del Monza. Ma soprattutto per i piccoli pazienti ricoverati. Negli scorsi giorni una delegazione del club biancorosso composta dal direttore Sportivo Nicolas Burdisso, dall'allenatore Paolo Bianco e dai giocatori Samuele Birindelli, Pedro Obiang, Andrea Carboni.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate La polizia penitenziaria in corsia, uova di Pasqua ai piccoli pazienti (e una speciale donazione)È stato gesto capace di regalare il sorriso e un momento di serenità ai bambini ricoverati quello compiuto dalla polizia penitenziaria. La squadra in corsia: il Taranto FC porta sorrisi ai piccoli pazientiTarantini Time QuotidianoIeri mattina una visita speciale per le bambine e i bambini ricoverati nella struttura di pediatria e oncoematologia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Internazionale dei Musei – ICOM DAY 2026; A casa del Campionissimo: la giornata speciale della Bertram Derthona a Castellania Coppi; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; Visite guidate speciali al museo e all’area archeologica romana. Ti Porto alla Lanterna, visita guidata speciale al faroDomenica 26 aprile 2026, alle ore 15, gli Amici della Lanterna in collaborazione con Go Genova Tours propongono un'edizione speciale del Ti Porto alla Lanterna, la visita guidata dedicata al faro. La ... mentelocale.it Una visita guidata speciale al cantiere di digitalizzazioneOggi dalle 15 il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Luni apre le porte del cantiere di digitalizzazione dei reperti archeologici con una visita tematica guidata dalla direttrice. L’iniziativa – ... lanazione.it In attesa della festa della mamma, oggi abbiamo avuto una visita speciale al Museo della scuola! Mamma e figlia si sono cimentate nella scrittura con il calamo romano e nel gioco delle noci. - facebook.com facebook Visita speciale nel box Mercedes ieri per Kimi Antonelli e George Russell: sua maestà Lionel Messi in compagnia della sua famiglia #F1 #GPMiami #Messi #Antonelli x.com