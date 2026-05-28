Memorial Salomoni una prima in vista dell’intitolazione del club

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Grande successo per il 1° Memorial "Orlando Salomoni". Sui campi del Tennisporting Club Sondrio, si è conclusa domenica la prima edizione del torneo open che ha richiamato 113 partecipanti da tutta Italia. Il Memorial è stato il primo tributo ufficiale a Salomoni, storico maestro e presidente del Club Sondrio. Uomo di sport, educatore e promotore instancabile del tennis sul territorio, Salomoni ha lasciato un segno profondo nella crescita del movimento. L’evento, destinato a diventare un appuntamento fisso, ha visto il montepremi offerto dalla famiglia Salomoni, così come il trofeo biennale non consecutivo. E si sta completando l’iter per dedicare il circolo tennistico suo nome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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