Tennis è qui la festa

Il tennis torna protagonista in Italia, con Luciano Darderi che ha raggiunto le semifinali al Foro Italico di Roma. Il ventenne argentino di origini italiane, attualmente numero 16 del mondo, ha ottenuto un risultato storico. In caso di vittoria, avrebbe affrontato Sinner in finale. La crescita del giocatore ha attirato l’attenzione degli appassionati, segnando un cambio di interesse dal calcio al tennis nel paese.

Da Paese calciofilo a Paese di tennis, grazie in primis a Sinner? Recentemnte siamo imnpazziti per ll’argentino-fanese Luciano Darderi, numero 16 al mondo e protagonista al Foro Italico di Roma: è arrivato in semifinale, se vinceva avrebbe sfidato per il titolo Sinner. Le Marche non fanno eccezion in questo trendi, anzi si pongono come punto di riferimento per l’intera penisola. La nostra regione è protagonista a livello mondiale ad esempio con Simone Vagnozzi, 43 anni, ascolano, dal 2022 allenatore di Jannik Sinner ma anche con tenniste e tennisti in attività: la fermana Elisabetta Cocciaretto, 25 anni, ha vinto con la Nazionale la Billie Jean King Cup ed ha raggiunto la posizione numero numero 29 nel 2023, la migliore mai raggiunta da un professionista della nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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