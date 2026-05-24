Un po’ n’poggio E’ qui la grande festa

Notizia in breve

È tornata una delle manifestazioni podistiche più popolari di Prato, conosciuta come “Un po’ n’poggio”. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta lungo un percorso che attraversa diverse zone della città. L’evento si è concluso con una grande partecipazione di pubblico e atleti, che hanno preso parte alla corsa in modo regolare e ordinato. Nessun incidente rilevato durante la manifestazione.