Un po’ n’poggio E’ qui la grande festa
È tornata una delle manifestazioni podistiche più popolari di Prato, conosciuta come “Un po’ n’poggio”. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta lungo un percorso che attraversa diverse zone della città. L’evento si è concluso con una grande partecipazione di pubblico e atleti, che hanno preso parte alla corsa in modo regolare e ordinato. Nessun incidente rilevato durante la manifestazione.
Torna una delle manifestazioni più partecipate e amate del panorama podistico pratese organizzata dal Gruppo Podistico Croce d’Oro: la 27ª edizione di “ Un po’ n’ poggio ”, camminata ecologica che negli anni è diventata un appuntamento fisso per migliaia di appassionati del movimento all’aria aperta. Oggi la partenza sarà libera dalle 8.30 alle 9.30 dai giardini di Via Matteotti, lato fiume Bisenzio, con percorsi di 6, 15 e 30 chilometri disegnati sulle suggestive strade pedecollinari attorno alla città di Prato. L’associazione Gruppo Podistico Croce d’Oro ha visto crescere negli anni questa manifestazione fino a trasformarla in un autentico fenomeno di partecipazione popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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