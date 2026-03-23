Copparo la festa è qui Rossoblù in Promozione

Promozione in Promozione. Copparo 2015 conquista matematicamente la vittoria del Girone F di Prima Categoria battendo 4-0 il Cotignola. I sedici punti di vantaggio sul Reno Molinella a cinque giornate dal termine del campionato regolare decretano la forza di un gruppo dai valori assoluti tecnici e di gruppo superiori a tutte le altre avversarie. E anche a Cotignola la squadra di mister Borsari ha prima sofferto la veemenza dei romagnoli, poi li ha surclassati con quattro reti. In apertura subito grande occasione per Secli che entrato ai sedici metri tenta un diagonale respinto dalla difesa di casa sulla linea. Risposta del Cotignola con Fauci che dal limite calcia alto da buona posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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