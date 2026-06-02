tennis b2 altro pareggio faenza verso i playout

Nel campionato Fitp di Serie B2 Femminile, quarto risultato utile consecutivo per il Tennis Club Faenza, che domenica 31 maggio, nella sesta giornata, ha pareggiato 2-2 in casa propria contro lo Sporting Club Sassuolo. Ancora una volta le giovanissime faentine sono riuscite ad evitare la sconfitta in rimonta, dopo essersi ritrovate in una situazione che sembrava compromessa. Dopo i primi due singolari, la squadra modenese si è ritrovata in vantaggio 2-0: Demi Reggianini ha avuto la meglio su Sofia Regina per 7-6 (7-4) 6-0, mentre Francesca Montorsi si è imposta su Clara Sansoni 6-3- 3-6 6-1. Nel terzo singolare la faentina Emma Lanzoni contro Sofia Gatti ha perso malamente il primo set, poi ha avuto la forza e la caparbietà per reagire, superando l’emiliana 0-6 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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