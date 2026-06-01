Serie B2 femminile buon pareggio per le atlete del Tennis Club Faenza

Nel campionato di Serie B2 femminile, il Tennis Club Faenza ha ottenuto un pareggio 2-2 contro lo Sporting Club Sassuolo nella sesta giornata. Si tratta del quarto risultato utile consecutivo per le atlete del club. La partita si è disputata in casa della squadra faentina.

Nel campionato Fitp di Serie B2 femminile, quarto risultato utile consecutivo per il Tennis Club Faenza, che domenica 31 maggio, nella sesta giornata, ha pareggiato 2-2 in casa propria contro lo Sporting Club Sassuolo. Ancora una volta le giovani atlete faentine sono riuscite ad evitare la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIO 1-2 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26

Notizie e thread social correlati

Serie B2 femminile, buon pareggio in rimonta per il Tennis Club FaenzaLo scorso fine settimana, il Tennis Club Faenza ha ottenuto un pareggio per 2-2 in casa contro il Tennis Club Padova, nella terza giornata del...

Tennis, Serie B2: buon pareggio per le atlete palermitane a Milano, ko casalingo per i ragazziNella seconda giornata della fase a gironi della Serie B2 di tennis, le atlete del Ct Palermo hanno conquistato un pareggio in trasferta a Milano,...

Si parla di: Serie B2F, prezioso pareggio per il Tennis Club Faenza sui campi del Ct Cerea.

Tennis b2 donne. Faenza espugna il sintetico di Trento: è il primo successoIl Tennis Club Faenza si è imposto 3-1 sui campi in sintetico dell’Ata Battisti di Trento. Per la neopromossa formazione manfreda è la prima vittoria stagionale e un passo importante per evitare la re ... sport.quotidiano.net

Tennis - Mascalucia non si presenta alla gara. Faenza promossa in serie B2Vittoria per…mancanza dell’avversario. La squadra di serie C femminile del Tennis Club Faenza è stata promossa in serie B2 vincendo a tavolino il match di ritorno della finale contro il Circolo Le ... ilrestodelcarlino.it