Temporali vento e mareggiate | una nuova ondata di maltempo sulle Marche Ecco quando

Da corriereadriatico.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio del 2 giugno, le Marche hanno visto un cielo più o meno sereno, ma già in serata si sono intensificati temporali con vento e mareggiate. Le condizioni meteo sono peggiorate nel tardo pomeriggio, con piogge intense e raffiche di vento che hanno interessato diverse zone. Le mareggiate hanno provocato danni lungo le coste, con onde alte che hanno investito le spiagge e le infrastrutture vicine. Le autorità hanno avviato interventi di emergenza per gestire le conseguenze del maltempo.

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Il tempo ha graziato questo martedì 2 Giugno e la Festa della Repubblica è stata caratterizzata da un cielo più o meno sereno fino al tardo pomeriggio, consentendo aagli appassionati della tintarella di trascorrere qualche ora al mare nonostante un po' di vento abbia infastidito i bagnanti. Ma dopo questa brevissima pausa, il maltempo torna a interessare le Marche. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un'allerta gialla - la seconda in 48 ore - per temporali valida per l'intera giornata di mercoledì 3 giugno. L'avviso riguarda tutto il territorio marchigiano, dalla costa alle zone interne, dove sono attesi rovesci e fenomeni temporaleschi localmente intensi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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