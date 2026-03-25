Le Marche sono in allerta arancione a causa di un ciclone di origine artica che interessa la regione. Sono previste raffiche di vento molto intense, mareggiate lungo tutta la costa, abbondanti piogge e nevicate a quote di circa 500 metri. I Comuni hanno disposto il divieto di accesso ai parchi, cimiteri e impianti sportivi in vista delle condizioni meteorologiche avverse a partire da giovedì 26.

Vento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri. Le Marche si preparano a giorni complicati a partire da domani, giovedì 26 marzo, per l'effetto di un vortice depressionario sull’Alto Adriatico. Un ciclone artico per cui la Protezione Civile Regionale ha lanciato l’allerta meteo per il maltempo, il vento e le mareggiate. Ordinanze dei Comuni, aperti i Coc I Comuni si stanno attivando per aprire i Coc già nella serata di oggi e alcuni sindaci stanno firmando ordinanze di chiusura di parchi, cimiteri e impianti sportivi raccomandando di fare attenzione in prossimità della costa e dei lungomari, uscendo solo se necessario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Raffiche di vento, mareggiate, pioggia e neve: ciclone artico sulle Marche. Allerta arancione, i Comuni: «Vietati parchi, cimiteri e impianti sportivi». Ecco le previsioni

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